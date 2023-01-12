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46 минут назад

«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми футболистами

Матч ТВ

Полузащитники Иван Пяткин и Артемий Гунько, а также защитник Тимофей Данилов подписали новые контракты со «Спартаком», сообщает пресс служба московской команды.

«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми футболистами
Фото:  ФК «Спартак» ФК «Спартак»

18 летние футболисты выступают за молодежную команду «красно белых». Новые соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны до 31 декабря 2023 года, с Пяткиным — до 31 мая 2026 го.

— Желаем ребятам дальнейшего прогресса и больших побед в составе «красно белых», — говорится в заявлении.

Москвичи занимают второе место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 36 очков.

Футбол,Спартак,
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