«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми футболистами

Полузащитники Иван Пяткин и Артемий Гунько, а также защитник Тимофей Данилов подписали новые контракты со «Спартаком», сообщает пресс служба московской команды.
18 летние футболисты выступают за молодежную команду «красно белых». Новые соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны до 31 декабря 2023 года, с Пяткиным — до 31 мая 2026 го.
— Желаем ребятам дальнейшего прогресса и больших побед в составе «красно белых», — говорится в заявлении.
Москвичи занимают второе место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 36 очков.