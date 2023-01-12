«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми футболистами

Полузащитники Иван Пяткин и Артемий Гунько, а также защитник Тимофей Данилов подписали новые контракты со «Спартаком» , сообщает пресс служба московской команды.

18 летние футболисты выступают за молодежную команду «красно белых». Новые соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны до 31 декабря 2023 года, с Пяткиным — до 31 мая 2026 го.