Гюндоган: в "Манчестер Сити" что-то не так"

«Мы выигрывали матчи, но я чувствую, что нам чего-то не хватает, в «Манчестер Сити» что-то не так. Нам не хватает какого-то особого рецепта – стремления, желания. Голод к победам уже не тот, что был в последние годы. Надеюсь, поражение от «Саутгемптона» станет для нас правильной встряской», — приводит слова Гюндогана журналист Марк Минэй в своём «твиттере».