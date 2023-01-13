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33 минуты назад

Гюндоган: в «Манчестер Сити» что-то не так. Голод к победам уже не тот

Чемпионат.comиещё 2

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о положении дел в команде после поражения от «Саутгемптона» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Гюндоган: в "Манчестер Сити" что-то не так"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы выигрывали матчи, но я чувствую, что нам чего-то не хватает, в «Манчестер Сити» что-то не так. Нам не хватает какого-то особого рецепта – стремления, желания. Голод к победам уже не тот, что был в последние годы. Надеюсь, поражение от «Саутгемптона» станет для нас правильной встряской», — приводит слова Гюндогана журналист Марк Минэй в своём «твиттере».

Напомним, уже завтра, 14 января, состоится манчестерское дерби. Матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» начнётся в 15:30 мск.

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