Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана

Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду записал видео, в котором поприветствовал болельщиков из Узбекистана. Португалец записал видео вместе с одноклубником из Узбекистана Жалолиддином Машариповым. Он произнес: "Ас-саляму алейкум, Узбекистан!" 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. 3 января он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи. 37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче с "Пари Сен-Жермен".