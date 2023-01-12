Мостовой высказался о переходе Пиняева в «Локомотив»

«Пиняев правильно сделал, что ушел. Есть вероятность, что Сергей сядет на замену у «железнодорожников» из-за конкуренции с легионерами. Но говорят, что иностранцы из «Локомотива» хотят уйти, и тогда он будет играть», — передает мнение Мостового Metaratings.ru.