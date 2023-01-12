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42 минуты назад

Мостовой — о переходе Пиняева в «Локомотив»: «Он правильно сделал, что ушел»

Евро-футбол.Ру

Экс-игрок испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что может ждать молодого таланта российского футбола Сергея Пиняева в «Локомотиве», в который он недавно перешел из самарских «Крыльев Советов».

Мостовой высказался о переходе Пиняева в «Локомотив»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Пиняев правильно сделал, что ушел. Есть вероятность, что Сергей сядет на замену у «железнодорожников» из-за конкуренции с легионерами. Но говорят, что иностранцы из «Локомотива» хотят уйти, и тогда он будет играть», — передает мнение Мостового Metaratings.ru.

За 11 матчей сезона 2022/2023 в рамках Российской Премьер-лиги за команду из Самары Пиняев забил 3 гола и оформил 1 результативную передачу.

Футбол,Сергей Пиняев,Александр Мостовой,Спартак,
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