«Барселона» обыграла «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

«Бетис» и «Барселона» в Эр-Рияде (Испания) провели матч полуфинала Суперкубка Испании. Победитель во встрече определился в серии пенальти.

В основное время встречи команды забили по голу. У каталонцев отличился Роберт Левандовский, в составе клуба из Севильи забил Набиль Фекир.

На старте дополнительного времени «Барселона» вышла вновь перед после гола в исполнении Ансу Фати, восемь минут спустя Лорен Морон сравнял счет.

«Бетис» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Андреса Гуардадо.

В серии пенальти точнее оказались игроки каталонского клуба.