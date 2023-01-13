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1 час назад

«Барселона» обыграла «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании

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«Бетис» и «Барселона» в Эр-Рияде (Испания) провели матч полуфинала Суперкубка Испании. Победитель во встрече определился в серии пенальти.

«Барселона» обыграла «Бетис» и вышла в финал Суперкубка Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В основное время встречи команды забили по голу. У каталонцев отличился Роберт Левандовский, в составе клуба из Севильи забил Набиль Фекир.

На старте дополнительного времени «Барселона» вышла вновь перед после гола в исполнении Ансу Фати, восемь минут спустя Лорен Морон сравнял счет.

«Бетис» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Андреса Гуардадо.

В серии пенальти точнее оказались игроки каталонского клуба.

«Барселона» в финале турнира сыграет с «Реалом».

Футбол,Роберт Левандовский,Андрес Гуардадо,Реал,
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