Роналду посетил тренировку «Реала» и встретился с Анчелотти

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль Наср», посетил тренировку мадридского клуба в Эр Рияде, сообщает Marca.

«Реал», который в Саудовской Аравии участвует в розыгрыше Суперкубка Испании, в пятницу провел тренировку на стадионе «Аль Насра». Роналду наблюдал за занятием со скамейки запасных, а также поговорил с тренерским штабом испанской команды, в том числе с главным тренером Карло Анчелотти.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, в составе «сливочных» он стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны. В ноябре 37 летний португалец покинул «Манчестер Юнайтед», а в декабре заключил контракт с «Аль Насром».