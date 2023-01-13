Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
29 минут назад

Роналду посетил тренировку «Реала» и встретился с Анчелотти в Саудовской Аравии

Матч ТВиещё 1

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль Наср», посетил тренировку мадридского клуба в Эр Рияде, сообщает Marca.

Роналду посетил тренировку «Реала» и встретился с Анчелотти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Реал», который в Саудовской Аравии участвует в розыгрыше Суперкубка Испании, в пятницу провел тренировку на стадионе «Аль Насра». Роналду наблюдал за занятием со скамейки запасных, а также поговорил с тренерским штабом испанской команды, в том числе с главным тренером Карло Анчелотти.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, в составе «сливочных» он стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны. В ноябре 37 летний португалец покинул «Манчестер Юнайтед», а в декабре заключил контракт с «Аль Насром».

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с «Барселоной» 15 января. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Футбол,Карло Анчелотти,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители