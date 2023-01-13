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22 минуты назад

Мостовой: Баринову однозначно стоит идти в «Бешикташ». Они борются за еврокубки

Чемпионат.comиещё 1

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Мостовой: "Баринову однозначно стоит идти в «Бешикташ»"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если такое предложение есть, то однозначно стоит уезжать. «Бешикташ» — довольно известная команда не только в Турции. Они всегда борются за еврокубки. Тем более в сегодняшней ситуации вдвойне плюс — будет возможность играть на международной арене. «Локомотив» должен подняться и без Баринова. Поддерживаю такой переход», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летний Баринов находится в структуре «Локомотива» более 11 лет. В нынешнем сезоне в 20 матчах во всех турнирах полузащитник забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Футбол,Егор Кабак,Александр Мостовой,Дмитрий Баринов,
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