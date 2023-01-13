Мостовой: "Баринову однозначно стоит идти в «Бешикташ»"

«Если такое предложение есть, то однозначно стоит уезжать. «Бешикташ» — довольно известная команда не только в Турции. Они всегда борются за еврокубки. Тем более в сегодняшней ситуации вдвойне плюс — будет возможность играть на международной арене. «Локомотив» должен подняться и без Баринова. Поддерживаю такой переход», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.