Бывший главный тренер сборной Украины возглавил команду Армении

После прекращения сотрудничества с испанцем Хоакином Капарросом сборной руководил Роман Березовский, ранее выступавший в РПЛ. Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.