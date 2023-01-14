Экс-тренер "Краснодара" Сторожук возглавит "Арсенал"

Бывший наставник «Краснодара» Александр Сторожук сегодня, 14 января, возглавит тульский «Арсенал», выступающий в Первой лиге. Об этом сообщает «Чемпионат».

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По информации источника, соглашение с тренером будет подписано на 1,5 года. Сторожук возглавил «Краснодар» в феврале 2022 года после отъезда немецкого тренера Даниэля Фарке. В качестве исполняющего обязанности главного тренера Сторожук привел черно-зеленых к четвертому месту по итогам сезона-2021/22.

Ранее «Арсенал» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова.