ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022

«Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Футбольную ассоциацию Сербии штраф в размере 50 000 швейцарских франков и частично закрыл стадион (закрыто 25% мест) на следующем официальном матче ФИФА с участием сборной Сербии. Поводом стали нарушения статей 13 (Дискриминация) и 12 (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса ФИФА в свете скандирования сербскими болельщиками и неправомерного поведения команды (индивидуальные санкции в отношении семи игроков) во время матча Сербия – Швейцария», - сказано в сообщении ФИФА.