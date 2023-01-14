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46 минут назад

ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022

Майк Габриелян

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции против сборной Сербии. Об этом сообщает официальный сайт организации.

ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наказание было назначено из-за «неправомерного поведения болельщиков и игроков» сборной Сербии во время матча с швейцарцами в рамках ЧМ-20222 в Катаре.

«Дисциплинарный комитет ФИФА наложил на Футбольную ассоциацию Сербии штраф в размере 50 000 швейцарских франков и частично закрыл стадион (закрыто 25% мест) на следующем официальном матче ФИФА с участием сборной Сербии. Поводом стали нарушения статей 13 (Дискриминация) и 12 (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса ФИФА в свете скандирования сербскими болельщиками и неправомерного поведения команды (индивидуальные санкции в отношении семи игроков) во время матча Сербия – Швейцария», - сказано в сообщении ФИФА.

Ранее интернет-пользователи высмеяли Зеленского, которому FIFA запретила выступить перед финалом чемпионата мира-2022.

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