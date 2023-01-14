Экс-президент "Локомотива" отказался говорить о Кварацхелии

Бывший президент московского "Локомотива" Василий Кикнадзе не стал реагировать на игру грузинского полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии, который во вчерашнем матче против туринского "Ювентуса" записал на свой счет гол и две голевые передачи.

"Как мне игра Хвичи? Я ничего не комментирую в футболе", - приводит слова Кикнадзе "РБ Спорт".

Напомним, что Кварацхелия покинул "Локомотив" в 2019 году, уйдя в казанский "Рубин". В марте 2022 года 21-летний грузинский полузащитник пополнил стан "Динамо" из Батуми, откуда летом перебрался в Неаполь.

После 18 матчей "Наполи" набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" отстает от лидера на десять баллов и занимает третью строчку.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти сыграют на выезде против "Салернитаны".