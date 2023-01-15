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1 час назад

Раскрыта зарплата Мудрика в «Челси»

Евро-футбол.Руиещё 11

Атакующий полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик близок к переезду в Английскую премьер-лигу. Новым местом работы 22-летнего футболиста станет лондонский «Челси».

Раскрыта зарплата Мудрика в «Челси»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисту Николо Скире стала известна заработная плата игрока в стане «пенсионеров». Лондонцы будут платить украинцу 7,5 миллиона евро в год. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2030 года.

В гонке за Мудриком «Челси» опередил другой английский топ-клуб – «Арсенал».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 поединках. Михаил записал на свой счет десять забитых мячей и восемь результативных передач.

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