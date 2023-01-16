Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
30 минут назад

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива опроверг интерес к Слуцкому

Евро-футбол.Руиещё 1

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки прокомментировал слухи относительно возможного назначения Леонида Слуцкого.

«Маккаби» из Тель-Авива опроверг интерес к Слуцкому
Фото: ТАССТАСС

«Слуцкий? Это слухи. Мы уже подписали контракт с тренером!» — заявил функционер израильского коллектива в интервью изданию Sport24. Отметим, что наставником «Маккаби» стал Айтор Каранка, сменивший на посту ушедшего в «Краснодар» Владимира Ивича.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который бывший главный тренер российской национальной команды покинул в ноябре 2022 года. Ранее специалист руководил ЦСКА, «Москвой» и «Крыльями Советов».

Футбол,Владимир Ивич,Барак Ицхаки,Крылья Советов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители