«Маккаби» из Тель-Авива опроверг интерес к Слуцкому

«Слуцкий? Это слухи. Мы уже подписали контракт с тренером!» — заявил функционер израильского коллектива в интервью изданию Sport24. Отметим, что наставником «Маккаби» стал Айтор Каранка, сменивший на посту ушедшего в «Краснодар» Владимира Ивича.