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58 минут назад

Гол Хавертца принес «Челси» победу над «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Матч ТВиещё 2

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в домашнем матче 20 го тура чемпионата Англии по футболу.

Гол Хавертца принес «Челси» победу над «Кристал Пэлас»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых на 64 й минуте отличился Кай Хавертц.

«Синие» прервали трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и с 28 очками занимают 10 е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (22) идет 12 м.

В другом матче дня «Ньюкасл» на своем поле вырвал победу в игре с «Фулхэмом» — 1:0. Единственный гол на 89 й минуте забил Александер Исак. Форвард гостей Александар Митрович не реализовал пенальти в середине второго тайма. Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш был заменен в перерыве из за травмы. «Сороки» (38 очков) располагаются на третьей строчке, лидирует «Арсенал» (44).

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