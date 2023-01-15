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1 час назад

"Рубин" пошутил над "Ювентусом" по поводу результативности Хвичи

Газета.Ru

Казанский «Рубин» в своих соцсетях выложил ролик с моментами Хвичи Кварацхелии в недавнем матче против «Ювентуса» в Серии А, сопроводив это подписью «Ювентус» в 2021 году посчитал, что 20 миллионов евро за него – это слишком много».

"Рубин" пошутил над "Ювентусом" по поводу результативности Хвичи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Летом 2021 года «Ювентус» интересовался Хвичей Кварацхелией. Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.

21-летний грузинский футболист в четырех августовских матчах своей команды смог забить три мяча и сделать одну результативную передачу, после чего был признал лучшим игроком Серии А.

Сейчас на его счету уже семь голов и столько же результативных передач в 15 матчах чемпионата. Также 2+3 он добавил в Лиге чемпионов.

13 января «Наполи» дома разгромил «Ювентус» со счетом 5:1. Хвича отметился забитым голом, а также двумя результативными передачами. Неаполитанцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии.

Футбол,Динамо,
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