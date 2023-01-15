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1 час назад

«Аталанта» забила восемь мячей «Салернитане» в матче чемпионата Италии

Матч ТВ

«Аталанта» одержала крупную победу над «Салернитаной» в матче 18 го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» забила восемь мячей «Салернитане»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 8:2. В составе «Аталанты» дубль сделал Адемола Лукмен, также отличились Жереми Бога, Джиорджио Скальвини, Тен Копмейнерс, Расмус Хуйлунн, Эдерсон и Надир Цортеа. У гостей мячи забили Булайе Диа и Ханс Николусси Кавилья.

Команда Джан Пьеро Гасперини впервые в истории отправила восемь мячей в ворота соперника в матче серии А. Последней командой, забившей восемь голов в одном матче высшего дивизиона чемпионата Италии, был «Интер», обыгравший в апреле 1996 года «Падову» — 8:2.

«Аталанта» с 34 очками занимает шестое место в таблице чемпионата. «Салернитана» (18), продлившая безвыигрышную серию до шести матчей, идет 15 й.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 2022-23. ТУР 18

«Аталанта» (Бергамо) — «Салернитана» (Салерно) — 8:2 (5:1)

Голы: Бога, 5 (ВИДЕО). Лукмен, 20 (с пенальти) (ВИДЕО), 54 (ВИДЕО). Скальвини, 23 (ВИДЕО). Копмейнерс, 38 (ВИДЕО). Хёйлунн, 41 (ВИДЕО). дос Сантос, 61 (ВИДЕО). Цортеа, 85 (ВИДЕО). — Диа, 10 (ВИДЕО). Николусси-Кавилья, 56 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Копмейнерс, 38.

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