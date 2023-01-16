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38 минут назад

Вице-президент УЕФА Бонек о переходе украинца Мудрика в "Челси": что-то тут не так

Газета.Ruиещё 2

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек в своих соцсетях отреагировал на трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в «Челси». По сообщениям СМИ, англичане заплатят за футболиста порядка €100 млн, 30 из которых будут в виде бонусов. Также сообщалось, что «аристократы» дали Мудрику зарплату вдвое выше, чем предлагал «Арсенал».

Вице-президент УЕФА о переходе украинца в "Челси": "Что-то тут не так"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поляки стоят на голове, помогая Украине, но позже я прочитал, что молодому футболисту предстоит заработать солидные миллионы + какие-то 60-70 миллионов евро за трансфер заработает клуб. Хм, что-то тут не так», — написал Бонек.

Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан на восемь с половиной лет. В текущем сезоне 22-летний вингер провел 12 матчей в чемпионате Украины, отметившись семью забитыми голами и сделав столько же результативных передач. На его счету восемь матчей за сборную Украины.

Мудрик прошёл медосмотр в «Челси»

Вчера новичок посетил игру команды на домашнем стадионе с «Кристал Пэлас». Матч завершился победой «Челси» со счетом 1:0.

Футбол,Збигнев Бонек,УЕФА,
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