Вице-президент УЕФА о переходе украинца в "Челси": "Что-то тут не так"

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек в своих соцсетях отреагировал на трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в «Челси». По сообщениям СМИ, англичане заплатят за футболиста порядка €100 млн, 30 из которых будут в виде бонусов. Также сообщалось, что «аристократы» дали Мудрику зарплату вдвое выше, чем предлагал «Арсенал».

«Поляки стоят на голове, помогая Украине, но позже я прочитал, что молодому футболисту предстоит заработать солидные миллионы + какие-то 60-70 миллионов евро за трансфер заработает клуб. Хм, что-то тут не так», — написал Бонек.

Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан на восемь с половиной лет. В текущем сезоне 22-летний вингер провел 12 матчей в чемпионате Украины, отметившись семью забитыми голами и сделав столько же результативных передач. На его счету восемь матчей за сборную Украины.