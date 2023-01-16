10 самых дорогих зимних трансферов в истории. Круче всех облажалась «Барселона»

Топ-клубы нечасто сорят деньгами в январе. Но иногда не остаётся другого выбора.
Как правило, в зимнее трансферное окно клубы не рискуют проворачивать дорогостоящие сделки. Но иногда и в январе топы выходят на большую охоту. Самый свежий пример – Михаил Мудрик оказался в «Челси» за € 100 млн, трансфер украинца стал вторым по стоимости среди всех оформленных в это время года. Его ещё предстоит оценить, а пока рассказываем про другие масштабные переходы в зимнее ТО.
Более 10 лет назад подписание контракта на 50 млн евро считалось очень крупной сделкой даже для таких клубов, как «Ливерпуль» и «Челси». Торрес прибыл на «Стэмфорд Бридж» с внушительным портфолио (81 гол и 20 ассистов в 142 матчах за красных), поэтому столичные болельщики ожидали, что он сразу же возьмётся за дело. Получилось так себе – за половину сезона-2010/2011 испанец 18 раз появился на поле и забил всего один мяч.
В трёх следующих сезонах Фернандо так и не вышел на пик формы, которую показывал в Мерсисайде. 45 голов в 172 матчах могли бы стать неплохим показателем для любого форварда, но только не для такого топа. Зато у испанца сложилось с трофеями – с лондонцами он выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
В середине прошлого десятилетия китайцы идеально иллюстрировали мем с кадром из фильма «Великий Гэтсби», в котором Леонардо Ди Каприо с улыбкой поднимает бокал с шампанским, предлагая выпить. Щедрые азиаты предлагали столько денег, что соблазнялись не только престарелые ветераны, но и такие молодые игроки, как Оскар. Бразилец уехал из АПЛ на взлёте европейской карьеры ради зарплаты в € 23,4 млн за сезон.
Полузащитнику стелют красную дорожку в Китае до сих пор, несмотря на глубочайший кризис местной экономики и ограничение по зарплатам для футболистов. Прошлым летом Оскар пытался перейти во «Фламенго», но его не отпустили – у парня ещё два года по контракту в Шанхае.
Сага с уходом строптивого бразильского форварда длилась почти год. Он поссорился с тренером Антонио Конте ещё зимой 2017 года, когда агент пытался устроить игрока на фантастическую зарплату в Китай. Руководство клуба отказалось отпускать Косту, пока не найдёт ему замену, а Конте предложил бразильцу тренироваться с дублем. В итоге лишь в январе 2018-го нападающий вернулся в любимый «Атлетико», но на прежний уровень уже не вышел.
В том сезоне «Манчестер» настолько забуксовал под руководством Сульшера, что в клубе впервые за долгое время решились на зимний трансфер. И это было попадание в точку. До конца сезона в АПЛ оставалось 14 игр, и Фернандеш сыграл главную роль в беспроигрышной серии «Юнайтед». Сегодня креативный португалец остаётся ключевым винтиком в машине «МЮ», и особенно — после ухода из клуба Роналду.
«Арсенал» четырёхлетней давности представлял собой жалкое зрелище, поэтому руководство и приняло решение в духе трансферов клуба последнего десятилетия – отвалить кучу денег за находившегося в отличной форме игрока. Обамеянг и правда мощно взлетел на старте сезона-2017/2018, наколотив 13 мячей и отдав три ассиста в 16 играх Бундеслиги.
Лондонцы не прогадали – Пьер-Эмерик стал мощной ударной силой команды, примерил капитанскую повязку и помог выиграть в 2020 году Кубок Англии. Однако африканская бесшабашность и проблемы с дисциплиной сыграли с ним злую шутку. После гастролей в «Барселоне» габонец сегодня киснет в «Челси», забив в текущем сезоне АПЛ лишь один мяч.
Форвард стал самым дорогим игроком США всех времён, подписав контракт с «Челси». Сделка была согласована в январе 2019-го, но ещё на полгода Пулишич остался в Дортмунде, а летом присоединился к новой команде. В начале сезона-2019/2020 казалось, что Кристиан добьётся настоящего успеха на «Стэмфорд Бридж», но после американец затух.
Тренер «Сити» Пеп Гвардиола пытался приобрести защитника ещё в 2016-м, но тогда баск отказался, продлив контракт с «Атлетиком». К экватору сезона-2017/2018 «Сити» подошёл с травмированными центральными защитниками Николасом Отаменди и Венсаном Компани, поэтому клубу пришлось выплатить клаусулу за Лапорта. Решение оказалось верным – Эмерик стал основным на «Этихад» и в 2019 году продлил контракт до 2025 года.
Высокая результативность форварда во Флоренции заставила руководство туринцев осуществить самый дорогой январский трансфер в истории Серии А. Мощный нападающий наконец заполнил пустоту в атаке «Юве», появившуюся после ухода Криштиану Роналду. Серб показывает высокий уровень в Турине, хотя команда и переживает спад.
Непроходимый голландский защитник быстро развеял скепсис по поводу своего высокого ценника, сыграв одну из ключевых ролей как в шестом триумфе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов – 2018/2019, так и чемпионской кампании в Премьер-лиге – 2019/2020.
О монолитности защиты «Ливерпуля» с ван Дейком во главе говорит уникальная домашняя беспроигрышная серия на «Энфилде» из 70 матчей, которую в октябре прошлого года прервал «Лидс».
Ван Дейк (как и стоивший клубу € 62,5 млн вратарь Алисон) могли не перейти в «Ливерпуль», если бы не самый дорогой и самый провальный январский трансфер всех времён. В ценовой категории € 100+ млн нет права на ошибку, но безрассудно относившимся к своему бюджету каталонцам не привыкать пробивать дно. За четыре сезона на «Камп Ноу» бразилец сыграл 106 матчей и забил 25 мячей, но его сложно винить в провале. «Барса» покупала его на замену Андресу Иньесте, тогда как бразилец — игрок совершенно другой формации.