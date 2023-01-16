10 самых дорогих зимних трансферов в истории. Круче всех облажалась «Барселона»

Топ-клубы нечасто сорят деньгами в январе. Но иногда не остаётся другого выбора.

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Как правило, в зимнее трансферное окно клубы не рискуют проворачивать дорогостоящие сделки. Но иногда и в январе топы выходят на большую охоту. Самый свежий пример – Михаил Мудрик оказался в «Челси» за € 100 млн, трансфер украинца стал вторым по стоимости среди всех оформленных в это время года. Его ещё предстоит оценить, а пока рассказываем про другие масштабные переходы в зимнее ТО.

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10. Фернандо Торрес («Ливерпуль» — «Челси», 2011), € 50 млн

Более 10 лет назад подписание контракта на 50 млн евро считалось очень крупной сделкой даже для таких клубов, как «Ливерпуль» и «Челси». Торрес прибыл на «Стэмфорд Бридж» с внушительным портфолио (81 гол и 20 ассистов в 142 матчах за красных), поэтому столичные болельщики ожидали, что он сразу же возьмётся за дело. Получилось так себе – за половину сезона-2010/2011 испанец 18 раз появился на поле и забил всего один мяч.

В трёх следующих сезонах Фернандо так и не вышел на пик формы, которую показывал в Мерсисайде. 45 голов в 172 матчах могли бы стать неплохим показателем для любого форварда, но только не для такого топа. Зато у испанца сложилось с трофеями – с лондонцами он выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

9. Оскар («Челси» — «Шанхай СИПГ», 2017), € 60 млн

В середине прошлого десятилетия китайцы идеально иллюстрировали мем с кадром из фильма «Великий Гэтсби», в котором Леонардо Ди Каприо с улыбкой поднимает бокал с шампанским, предлагая выпить. Щедрые азиаты предлагали столько денег, что соблазнялись не только престарелые ветераны, но и такие молодые игроки, как Оскар. Бразилец уехал из АПЛ на взлёте европейской карьеры ради зарплаты в € 23,4 млн за сезон.

Полузащитнику стелют красную дорожку в Китае до сих пор, несмотря на глубочайший кризис местной экономики и ограничение по зарплатам для футболистов. Прошлым летом Оскар пытался перейти во «Фламенго», но его не отпустили – у парня ещё два года по контракту в Шанхае.

8. Диего Коста («Челси» — «Атлетико», 2018), € 60 млн

Сага с уходом строптивого бразильского форварда длилась почти год. Он поссорился с тренером Антонио Конте ещё зимой 2017 года, когда агент пытался устроить игрока на фантастическую зарплату в Китай. Руководство клуба отказалось отпускать Косту, пока не найдёт ему замену, а Конте предложил бразильцу тренироваться с дублем. В итоге лишь в январе 2018-го нападающий вернулся в любимый «Атлетико», но на прежний уровень уже не вышел.

7. Бруну Фернандеш («Спортинг» — «Манчестер Юнайтед», 2020), € 63 млн

В том сезоне «Манчестер» настолько забуксовал под руководством Сульшера, что в клубе впервые за долгое время решились на зимний трансфер. И это было попадание в точку. До конца сезона в АПЛ оставалось 14 игр, и Фернандеш сыграл главную роль в беспроигрышной серии «Юнайтед». Сегодня креативный португалец остаётся ключевым винтиком в машине «МЮ», и особенно — после ухода из клуба Роналду.

6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д — «Арсенал», 2018) € 63,75 млн

«Арсенал» четырёхлетней давности представлял собой жалкое зрелище, поэтому руководство и приняло решение в духе трансферов клуба последнего десятилетия – отвалить кучу денег за находившегося в отличной форме игрока. Обамеянг и правда мощно взлетел на старте сезона-2017/2018, наколотив 13 мячей и отдав три ассиста в 16 играх Бундеслиги.

Лондонцы не прогадали – Пьер-Эмерик стал мощной ударной силой команды, примерил капитанскую повязку и помог выиграть в 2020 году Кубок Англии. Однако африканская бесшабашность и проблемы с дисциплиной сыграли с ним злую шутку. После гастролей в «Барселоне» габонец сегодня киснет в «Челси», забив в текущем сезоне АПЛ лишь один мяч.

5. Кристиан Пулишич («Боруссия» Д — «Челси», 2019), € 64 млн

Форвард стал самым дорогим игроком США всех времён, подписав контракт с «Челси». Сделка была согласована в январе 2019-го, но ещё на полгода Пулишич остался в Дортмунде, а летом присоединился к новой команде. В начале сезона-2019/2020 казалось, что Кристиан добьётся настоящего успеха на «Стэмфорд Бридж», но после американец затух.

4. Эмерик Лапорт («Атлетик» — «Манчестер Сити», 2018), € 65 млн

Тренер «Сити» Пеп Гвардиола пытался приобрести защитника ещё в 2016-м, но тогда баск отказался, продлив контракт с «Атлетиком». К экватору сезона-2017/2018 «Сити» подошёл с травмированными центральными защитниками Николасом Отаменди и Венсаном Компани, поэтому клубу пришлось выплатить клаусулу за Лапорта. Решение оказалось верным – Эмерик стал основным на «Этихад» и в 2019 году продлил контракт до 2025 года.

3. Душан Влахович («Фиорентина» — «Ювентус», 2022), € 81,6 млн

Высокая результативность форварда во Флоренции заставила руководство туринцев осуществить самый дорогой январский трансфер в истории Серии А. Мощный нападающий наконец заполнил пустоту в атаке «Юве», появившуюся после ухода Криштиану Роналду. Серб показывает высокий уровень в Турине, хотя команда и переживает спад.

2. Вирджил ван Дейк («Саутгемптон» — «Ливерпуль», 2018), € 84,6 млн

Непроходимый голландский защитник быстро развеял скепсис по поводу своего высокого ценника, сыграв одну из ключевых ролей как в шестом триумфе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов – 2018/2019, так и чемпионской кампании в Премьер-лиге – 2019/2020.

О монолитности защиты «Ливерпуля» с ван Дейком во главе говорит уникальная домашняя беспроигрышная серия на «Энфилде» из 70 матчей, которую в октябре прошлого года прервал «Лидс».

1. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль» — «Барселона», 2018), € 135 млн