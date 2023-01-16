Представители Катара ведут переговоры о приобретении «Ливерпуля»

«Приобретение футбольного клуба «Ливерпуль» является первоочередным приоритетом для Катара. В стране сильно заинтересованы в этом, но в настоящий момент сделка не завершена. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», — приводит слова катарского журналиста Мохаммеда-Саида Аль-Кааби твиттер-аккаунт The Anfield Talk.