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16 минут назад

Представители Катара ведут переговоры о приобретении «Ливерпуля»

Чемпионат.comиещё 1

Представители Катара могут приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль», выставленный на продажу американской компанией Fenway Sports Group.

Представители Катара ведут переговоры о приобретении «Ливерпуля»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Приобретение футбольного клуба «Ливерпуль» является первоочередным приоритетом для Катара. В стране сильно заинтересованы в этом, но в настоящий момент сделка не завершена. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», — приводит слова катарского журналиста Мохаммеда-Саида Аль-Кааби твиттер-аккаунт The Anfield Talk.

Основатель американской компании, Джон Генри, приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления клуб выиграл Лигу чемпионов (2019) и АПЛ (2020). В текущем сезоне АПЛ мерсисайдцы занимают девятую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков после 18 матчей.

Футбол,Джон Генри,
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