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31 минуту назад

​Роналду и Кейлор Навас могут снова стать одноклубниками

Евро-футбол.Руиещё 3

«Аль-Наср» ищет голкипера после того, как в лазарет угодил Давид Оспина. Как стало известно журналистам испанского издания Marca, приоритетным кандидатом для саудовского клуба является Кейлор Навас из «ПСЖ». Переговоры уже идут.

​Роналду и Кейлор Навас могут снова стать одноклубниками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сезоне 2022/2023 Кейлор Навас провёл за «ПСЖ» только один матч. Основным вратарём гранда Лиги 1 является Джанлуиджи Доннарумма.

Если Кейлор Навас переберётся в «Аль-Наср», то там он воссоединится с Криштиану Роналду. В своё время эти футболисты уже были одноклубниками, когда выступали за «Реал».

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают 36-летнего Кейлора Наваса в 5 миллионов евро.

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