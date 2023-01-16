​Роналду и Кейлор Навас могут снова стать одноклубниками

«Аль-Наср» ищет голкипера после того, как в лазарет угодил Давид Оспина. Как стало известно журналистам испанского издания Marca, приоритетным кандидатом для саудовского клуба является Кейлор Навас из «ПСЖ». Переговоры уже идут.

В сезоне 2022/2023 Кейлор Навас провёл за «ПСЖ» только один матч. Основным вратарём гранда Лиги 1 является Джанлуиджи Доннарумма.

Если Кейлор Навас переберётся в «Аль-Наср», то там он воссоединится с Криштиану Роналду. В своё время эти футболисты уже были одноклубниками, когда выступали за «Реал».