В «Шахтере» рассказали об условиях получения дополнительных 30 миллионов евро за трансфер Мудрика в «Челси»

<p> Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о бонусах, которые дополнительно может получить украинский клуб за трансфер Михаила Мудрика в «Челси». </p> <p> На данный момент «Шахтер» получил 70 миллионов евро. Еще 30 прописаны в соглашении в качестве бонусов. </p> <p class="visual-quote"> «Предложение «Челси» по Мудрику не содержит пункта о «Золотом мяче». Это достижимые бонусы, которые, как нам кажется, могут быть достигнуты. Все они связаны с возможными победами в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге в течение следующих лет», — цитирует Палкина The Athletic. </p> <p> 22-летний Мудрик является воспитанником «Шахтера». Украинец перешел в «Челси» за 100 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до конца июня 2031 года. Украинец будет зарабатывать более 100 тысяч фунтов в неделю. </p> <p> Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мудрика в 40 миллионов евро. </p> <p> В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 18 матчах «Шахтера» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 8 голевыми передачами. </p> <p> Футболист может дебютировать в следующем матче «Челси» против «Ливерпуля» в гостях. Игра состоится 21 января. Начало матча – 15:30 мск. </p>