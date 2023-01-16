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40 минут назад

Роман Павлюченко: я не собираюсь оформлять Fan ID

Чемпионат.comиещё 4

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не планирует оформлять паспорт болельщика (Fan ID).

Бывший футболист сборной России Павлюченко: я не собираюсь оформлять Fan ID
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не планировал ходить на матчи. В прошлом году посещал игры по приглашению клуба. Я не собираюсь оформлять себе Fan ID», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги. Введение Fan ID болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.

Футбол,Илья Никульников,Роман Павлюченко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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