Бывший спортивный директор «Спартака» возглавил тренировочный центр «ПСЖ»

По информации источника, 41 летний итальянец вернулся в парижский клуб и в понедельник был представлен сотрудникам центра в новой должности. Помощником Каттани станет бывший футболист «ПСЖ» Йоан Кабай, который ранее занимал должность спортивного координатора тренировочного центра.