Бывший спортивный директор «Спартака» возглавил тренировочный центр «ПСЖ»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани стал директором тренировочного центра «Пари Сен Жермен», сообщает издание L’Equipe.
По информации источника, 41 летний итальянец вернулся в парижский клуб и в понедельник был представлен сотрудникам центра в новой должности. Помощником Каттани станет бывший футболист «ПСЖ» Йоан Кабай, который ранее занимал должность спортивного координатора тренировочного центра.
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года по июль 2022 го. До этого он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».