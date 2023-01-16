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1 час назад

Бывший спортивный директор «Спартака» возглавил тренировочный центр «ПСЖ» — СМИ

Матч ТВ

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани стал директором тренировочного центра «Пари Сен Жермен», сообщает издание L’Equipe.

Бывший спортивный директор «Спартака» возглавил тренировочный центр «ПСЖ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, 41 летний итальянец вернулся в парижский клуб и в понедельник был представлен сотрудникам центра в новой должности. Помощником Каттани станет бывший футболист «ПСЖ» Йоан Кабай, который ранее занимал должность спортивного координатора тренировочного центра.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года по июль 2022 го. До этого он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

Футбол,Йоан Кабай,Спартак,
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