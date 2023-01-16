Аршавин отреагировал на уход Ловрена из «Зенита»

— Надеюсь, что оборона не просядет. Но то, как он играл, как говорил Семак — клуб хочет, чтобы он остался до лета. То, как он играл до и во время чемпионата мира, не оставляет сомнений, что он нужен «Зениту». Но его желание, то, какой контракт предложил «Лион» — не факт, что «Зенит» смог бы предложить такие же условия. Он профессионально исполнял свои обязанности в «Зените», наверное, они с Александром Ивановичем (Медведевым) договорились, и он ушел, — сказал Аршавин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.