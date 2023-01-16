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19 минут назад

«Надеюсь, оборона не просядет». Аршавин отреагировал на уход Ловрена из «Зенита»

Матч ТВ

Петербургский «Зенит» должен компенсировать потерю защитника Деяна Ловрена, который ушел в «Лион», заявил директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин.

Аршавин отреагировал на уход Ловрена из «Зенита»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

33 летний Ловрен перешел в команду французской Лиги 1 из петербургского клуба 2 января.

— Надеюсь, что оборона не просядет. Но то, как он играл, как говорил Семак — клуб хочет, чтобы он остался до лета. То, как он играл до и во время чемпионата мира, не оставляет сомнений, что он нужен «Зениту». Но его желание, то, какой контракт предложил «Лион» — не факт, что «Зенит» смог бы предложить такие же условия. Он профессионально исполнял свои обязанности в «Зените», наверное, они с Александром Ивановичем (Медведевым) договорились, и он ушел, — сказал Аршавин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В составе «Зенита» Ловрен дважды становился чемпионом России. В декабре минувшего года экс капитан «Зенита» вместе со сборной Хорватии стал бронзовым призером чемпионата мира.

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,
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