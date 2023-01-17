Бывший полузащитник «Спартака» Мостовой: хочу тренировать сразу в РПЛ

— Ха ха, да я не планировал. Меня несколько раз спросили на эту тему, и я ответил, что мог получить тренерскую лицензию раньше, просто у меня не было возможности, потому что после завершения карьеры я жил в Испании и не мог приезжать в Россию. Кроме футбола есть другие дела. Сейчас мне не то, что предложили, а я просто подумываю. Почему бы и не попробовать? Другое дело, что тоже не просто. Все таки это недешево (смеется). Так как я ни в какой команде не состою, кто может заплатить за меня? Как это делали многие… Так что, это очень тяжело.