Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
33 минуты назад

«Хочу тренировать сразу в РПЛ. Я 20 лет в футбол играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать» — Мостовой

Матч ТВиещё 1

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал «Спорт День за Днем» о возможности получения тренерской лицензии.

Бывший полузащитник «Спартака» Мостовой: хочу тренировать сразу в РПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Когда намерены начать обучение?

Видео дня

— Ха ха, да я не планировал. Меня несколько раз спросили на эту тему, и я ответил, что мог получить тренерскую лицензию раньше, просто у меня не было возможности, потому что после завершения карьеры я жил в Испании и не мог приезжать в Россию. Кроме футбола есть другие дела. Сейчас мне не то, что предложили, а я просто подумываю. Почему бы и не попробовать? Другое дело, что тоже не просто. Все таки это недешево (смеется). Так как я ни в какой команде не состою, кто может заплатить за меня? Как это делали многие… Так что, это очень тяжело.

— В Коммент.Шоу Сергей Овчинников заявил, что РФС сделал вам предложение пройти обучение на тренерскую лицензию, минуя множество градаций, которые проходят большинство начинающих тренеров. Правда ли было такое предложение?

— Пока мне никто ничего не говорил. Многие знают, что там, где сидит Овчинников, есть Александр Венцель. Он еще со мной два года играл в «Страсбуре». Сейчас он работает в РФС. Мы с ним как то разговаривали на эту тему, и он мне сказал: «Александр, не хочешь?». Я ответил: «Давай попробую, но у меня таких денег нет, чтобы так просто взять и отдать». Не стоит забывать, что мне не 35 лет.

— Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?

— Однозначно в РПЛ, елки палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете.

— Мечтаете возглавить «Спартак»?

— У меня нет никакой мечты (смеется). Мечты были, когда было 20–25 лет, а сейчас нет. Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе московского «Спартака», победителем Кубка Португалии в составе «Бенфики» и двукратным обладателем Кубка Интертото в составе «Страсбура» и «Сельты».

Футбол,Александр Венцель,Александр Мостовой,Сергей Овчинников,РФС,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители