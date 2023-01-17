Бывший полузащитник «Спартака» Мостовой: хочу тренировать сразу в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал «Спорт День за Днем» о возможности получения тренерской лицензии.
— Когда намерены начать обучение?
— Ха ха, да я не планировал. Меня несколько раз спросили на эту тему, и я ответил, что мог получить тренерскую лицензию раньше, просто у меня не было возможности, потому что после завершения карьеры я жил в Испании и не мог приезжать в Россию. Кроме футбола есть другие дела. Сейчас мне не то, что предложили, а я просто подумываю. Почему бы и не попробовать? Другое дело, что тоже не просто. Все таки это недешево (смеется). Так как я ни в какой команде не состою, кто может заплатить за меня? Как это делали многие… Так что, это очень тяжело.
— В Коммент.Шоу Сергей Овчинников заявил, что РФС сделал вам предложение пройти обучение на тренерскую лицензию, минуя множество градаций, которые проходят большинство начинающих тренеров. Правда ли было такое предложение?
— Пока мне никто ничего не говорил. Многие знают, что там, где сидит Овчинников, есть Александр Венцель. Он еще со мной два года играл в «Страсбуре». Сейчас он работает в РФС. Мы с ним как то разговаривали на эту тему, и он мне сказал: «Александр, не хочешь?». Я ответил: «Давай попробую, но у меня таких денег нет, чтобы так просто взять и отдать». Не стоит забывать, что мне не 35 лет.
— Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?
— Однозначно в РПЛ, елки палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете.
— Мечтаете возглавить «Спартак»?
— У меня нет никакой мечты (смеется). Мечты были, когда было 20–25 лет, а сейчас нет. Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого.
Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе московского «Спартака», победителем Кубка Португалии в составе «Бенфики» и двукратным обладателем Кубка Интертото в составе «Страсбура» и «Сельты».