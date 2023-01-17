Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

РФС провел аккредитацию 23 футбольных агентов

Матч ТВ

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела аккредитационный экзамен для посредников (футбольных агентов), сообщается на сайте РФС.

РФС провел аккредитацию 23 футбольных агентов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Экзамен для получения свидетельства об аккредитации посредника в футболе прошел 16 января, в нем приняли участие 26 кандидатов.

— Принято решение выдать свидетельства об аккредитации сроком на 4 года следующим кандидатам, успешно сдавшим экзамен: Алексею Бабырю, Александру Белозерову, Кириллу Графову, Владиславу Егорову, Олегу Еремину, Льву Захарову, Станиславу Киргизову, Алексею Кузину, Олегу Мавренкову, Алиму Михееву, Арзу Мусаеву, Роману Мустафаеву, Александру Панченко, Андрею Поволоцкому, Роману Семину, Вячеславу Соколову, Александру Степанову, Сергею Тимофееву, Владимиру Хану, Сергею Цырину, Владимиру Чернобривому, Андрею Шиндрясову, Артему Щербину.
Свидетельство об аккредитации подтверждает, что его обладатель является субъектом профессионального футбола и может содействовать в трудоустройстве футболистов и тренеров в профессиональные клубы, в том числе представлять их интересы в переговорах по трансферам и контрактам. Футболистам, тренерам и клубам по вопросам трудоустройства разрешается контактировать только с аккредитованными посредниками, — говорится в релизе РФС.

Футбол,Алим Михеев,Владимир Хан,Олег Еремин,Алексей Бабырь,Алексей Кузин,Александр Белозеров,Александр Панченко,Сергей Тимофеев,Владислав Егоров,Вячеслав Соколов,Александр Степанов,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители