РФС провел аккредитацию 23 футбольных агентов

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела аккредитационный экзамен для посредников (футбольных агентов), сообщается на сайте РФС.

Экзамен для получения свидетельства об аккредитации посредника в футболе прошел 16 января, в нем приняли участие 26 кандидатов.