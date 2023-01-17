РФС провел аккредитацию 23 футбольных агентов

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) провела аккредитационный экзамен для посредников (футбольных агентов), сообщается на сайте РФС.
Экзамен для получения свидетельства об аккредитации посредника в футболе прошел 16 января, в нем приняли участие 26 кандидатов.
— Принято решение выдать свидетельства об аккредитации сроком на 4 года следующим кандидатам, успешно сдавшим экзамен: Алексею Бабырю, Александру Белозерову, Кириллу Графову, Владиславу Егорову, Олегу Еремину, Льву Захарову, Станиславу Киргизову, Алексею Кузину, Олегу Мавренкову, Алиму Михееву, Арзу Мусаеву, Роману Мустафаеву, Александру Панченко, Андрею Поволоцкому, Роману Семину, Вячеславу Соколову, Александру Степанову, Сергею Тимофееву, Владимиру Хану, Сергею Цырину, Владимиру Чернобривому, Андрею Шиндрясову, Артему Щербину.
Свидетельство об аккредитации подтверждает, что его обладатель является субъектом профессионального футбола и может содействовать в трудоустройстве футболистов и тренеров в профессиональные клубы, в том числе представлять их интересы в переговорах по трансферам и контрактам. Футболистам, тренерам и клубам по вопросам трудоустройства разрешается контактировать только с аккредитованными посредниками, — говорится в релизе РФС.