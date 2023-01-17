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54 минуты назад

Слуцкий о Дзюбе: «Почему он должен заканчивать? Полгода назад был самым результативным игроком лучшей команды России. Он бы всех бы усилил»

Sports.ruиещё 1

Леонид Слуцкий поделился мнением об Артеме Дзюбе.

Слуцкого возмущают мнения о Дзюбе
Фото: Sports.ruSports.ru

– Про переход в «Торпедо» – правда?

– Про «Торпедо» не знаю. Мы с Артемом очень много общаемся, но свои вещи должен комментировать сам Артем или клуб, который в нем заинтересован. А я с какого перепугу должен?

– Он заканчивать не собирается?

– Нет. А почему он должен заканчивать? Полгода назад он был чемпионом России, и в составе чемпиона России он был лучшим игроком по систе

Полгода назад он был самым результативным игроком в лучшей команде страны. Что такого произошло за полгода, что он должен закончить с футболом? Мне это абсолютно непонятно.

«Адана Демирспор» – это отдельная история. Он, если захочет, расскажет, что там происходило. У меня есть четкое понимание до нюансов, что и почему там происходило.

Меня возмущают разговоры о том, что Дзюба уже не потянет. То есть полгода условного простоя при определенных обстоятельствах дают основания говорить о человеке, который на протяжении многих лет подряд был лучшим бомбардиром, игроком по «гол+пас», что все, он никому не подходит.

Да он бы всем подошел и всех бы усилил, – сказал бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России в «Коммент.Шоу».

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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