Источник: «Бешикташ» предложил Баринову зарплату € 1 млн в год

Турецкий «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, сообщает «РБ Спорт».

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По данным «Матч ТВ», турецкий «Бешикташ» прислал в «Локомотив» первое официальное предложение по трансферу Баринова, оно предполагает компенсацию 1,2 миллиона евро. «Красно зеленые» планируют отпустить игрока за сумму не меньше, чем 15 миллионов евро — деньги, прописанные в качестве отступных в его контракте.