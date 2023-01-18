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34 минуты назад

«Бешикташ» предложил Баринову контракт с зарплатой €1 млн в год — СМИ

Матч ТВиещё 9

Турецкий «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой 1 миллион евро в год, сообщает «РБ Спорт».

Источник: «Бешикташ» предложил Баринову зарплату € 1 млн в год
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным «Матч ТВ», турецкий «Бешикташ» прислал в «Локомотив» первое официальное предложение по трансферу Баринова, оно предполагает компенсацию 1,2 миллиона евро. «Красно зеленые» планируют отпустить игрока за сумму не меньше, чем 15 миллионов евро — деньги, прописанные в качестве отступных в его контракте.

Баринову 26 лет, он — воспитанник «Локомотива». За первую команду москвичей он играет с июля 2016 года. В нынешнем сезоне Дмитрий провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с железнодорожниками действует до 30 июня 2024 года.

Футбол,Дмитрий Баринов,
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