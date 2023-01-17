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30 минут назад

​Раскрыты слова Месси за пару секунд до победы Аргентины на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Сборная Аргентины выиграла последний чемпионат мира, который проходил в ноябре-декабре в Катаре. В финальном поединке «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. Решающий удар нанёс игрок аргентинской сборной Гонсало Монтиэль.

​Раскрыты слова Месси за пару секунд до победы Аргентины на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает портал Goal, перед последним ударом своего партнёра капитан сборной Аргентины Лионель Месси посмотрел в небо и произнёс фразу:

«Это может случиться сегодня, бабушка».

Слова звёздного футболиста были расшифрованы по губам.

Отметим, что бабушка Лионеля Месси, Селия Оливера Куччиттини, сыграла важную роль в его жизни. В семье лишь она хотела, чтобы Месси стал футболистом. Именно бабушка водила юного Лео на тренировки. Женщина умерла в 1998 году.

Футбол,Лионель Месси,
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