Сборная Аргентины выиграла последний чемпионат мира, который проходил в ноябре-декабре в Катаре. В финальном поединке «альбиселесте» обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. Решающий удар нанёс игрок аргентинской сборной Гонсало Монтиэль.

Как сообщает портал Goal, перед последним ударом своего партнёра капитан сборной Аргентины Лионель Месси посмотрел в небо и произнёс фразу:

Отметим, что бабушка Лионеля Месси, Селия Оливера Куччиттини, сыграла важную роль в его жизни. В семье лишь она хотела, чтобы Месси стал футболистом. Именно бабушка водила юного Лео на тренировки. Женщина умерла в 1998 году.