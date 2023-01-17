РФС стал известен полный текст решения CAS

Адвокаты Российского футбольного союза (РФС) получили полный текст решения Спортивного арбитражного суда (CAS) на отстранение от международных турниров со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 9 января. Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

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"Наши адвокаты получили полный текст решения 9 января", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Согласно регламентным нормам, обжалование решения CAS в Верховном суде Швейцарии возможно в течение 30 дней с момента получения полного текста решения. В данном случае РФС имеет право обратиться в вышестоящую инстанцию до 8 февраля.

24 сентября занимавший на тот момент должность исполняющего обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил ТАСС о том, что обращение в Верховный суд Швейцарии возможно только в том случае, если при рассмотрении обращения союза в CAS были допущены нарушения процессуальных норм. Собеседник агентства подчеркивал, что эта инстанция не рассматривает вопросы права.