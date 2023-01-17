Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
40 минут назад

РФС имеет право обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии до 8 февраля

ТАСС

Адвокаты Российского футбольного союза (РФС) получили полный текст решения Спортивного арбитражного суда (CAS) на отстранение от международных турниров со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 9 января. Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

РФС стал известен полный текст решения CAS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наши адвокаты получили полный текст решения 9 января", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Согласно регламентным нормам, обжалование решения CAS в Верховном суде Швейцарии возможно в течение 30 дней с момента получения полного текста решения. В данном случае РФС имеет право обратиться в вышестоящую инстанцию до 8 февраля.

24 сентября занимавший на тот момент должность исполняющего обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил ТАСС о том, что обращение в Верховный суд Швейцарии возможно только в том случае, если при рассмотрении обращения союза в CAS были допущены нарушения процессуальных норм. Собеседник агентства подчеркивал, что эта инстанция не рассматривает вопросы права.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что союз может обратиться в Верховный суд Швейцарии после изучения полного текста решения. Он был опубликован на сайте CAS 10 января. Решение было принято большинством членов комиссии - один из трех арбитров поддержал апелляцию РФС, двое - приняли решение о ее отклонении.

Футбол,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители