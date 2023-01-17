Вратарь «Зенита» прокомментировал поведение Мартинеса в финале ЧМ-2022

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Даниил Одоевский высказался о поведении вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Мартинес после вручения ему «золотой перчатки» как лучшему голкиперу ЧМ-2022 приставил награду к паху и повернулся к трибунам.
«Дай бог нам каждому много сыграть, я считаю, что ты должен вообще кайфовать, делать то, что хочешь, при этом не вредя никому», – сказал Одоевский в видео на официальном YouTube-канале «Зенита».
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) и в третий раз стала чемпионом мира.
Мартинес на турнире провёл семь матчей, в которых пропустил восемь голов. В трёх встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.