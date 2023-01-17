Дзюба не согласился на понижение зарплаты

Нападающий Артём Дзюба согласен пойти на понижение зарплаты ради перехода в московское «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

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«Сейчас «Торпедо» — единственный вариант, который есть у Дзюбы, поэтому Артём готов подвинуться в финансовом аспекте», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Дзюба является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал российский футболист, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. Ранее форвард играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».