Юрист оценила перспективы обращения РФС в Верховный суд Швейцарии

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии только в случае наличия процессуальных нарушений при рассмотрении дела; если юристы Российского футбольного союза (РФС) их найдут, то смысл в обращении есть. Такое мнение ТАСС во вторник высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.
17 января в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что адвокаты РФС получили полный текст решения CAS на отстранение от международных турниров со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Согласно регламентным нормам, обжалование решения CAS в Верховном суде Швейцарии возможно в течение 30 дней с момента получения полного текста решения. В данном случае РФС имеет право обратиться в вышестоящую инстанцию до 8 февраля.
"В любом случае в Верховном суде Швейцарии решение обжалуется не по существу, а только по процедурным или процессуальным моментам, - сказала Анцелиович. - Есть ли смысл обращения в Верховный суд Швейцарии? Если в деле есть какие-то процессуальные отступления, то да, имеет смысл. Если их нет, то подавать бессмысленно, потому что по существу верховный суд не рассматривает дело".
"Например, самое недавнее удачное обжалование решение CAS в Верховном суде Швейцарии было с китайским пловцом Сунь Яном, его юристы доказали, что один из арбитров, который сидел в панели CAS, до слушаний дал комментарий в Twitter, который показывал его негативное отношение к спортсмену. То есть он был уже настроен предвзято, а это нарушает принципы непредвзятости и беспристрастности арбитров. Соответственно, то решение отменили, отправили на новое рассмотрение в CAS. Тут юристы РФС должны будут проанализировать процесс рассмотрения дела на предмет были ли отступления от процедуры, нарушены ли процессуальные права их клиента, РФС, и уже принимать решение, стоит ли обращаться", - добавила спортивный юрист.
Анцелиович рассказала, насколько часто обжалуются решения в Верховном суде Швейцарии.
"Бывают такие случаи на самом деле, так как судьи рассматривают дело не целиком, не по существу, то там нет такого влияния политических и этических вопросов, - отметила она. - То есть просто проверяется соблюдение процедуры при рассмотрении дела, поэтому когда устанавливается факт нарушения права и принципов, то такие решения отменяются. Например, когда Всемирное антидопинговое агентство пропустило срок на оплату своих авансовых расходов в CAS, то последний прекратил рассмотрение дела по пропуску пресекательного срока, WADA пыталось обжаловать такое решение, а Верховный суд Швейцарии поддержал CAS".
Обращения РФС в CAS
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что союз может обратиться в Верховный суд Швейцарии после изучения полного текста решения. Он был опубликован на сайте CAS 10 января. Решение было принято большинством членов комиссии - один из трех арбитров поддержал апелляцию РФС, двое - приняли решение о ее отклонении.