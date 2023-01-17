Юрист оценила перспективы обращения РФС в Верховный суд Швейцарии

"Например, самое недавнее удачное обжалование решение CAS в Верховном суде Швейцарии было с китайским пловцом Сунь Яном, его юристы доказали, что один из арбитров, который сидел в панели CAS, до слушаний дал комментарий в Twitter, который показывал его негативное отношение к спортсмену. То есть он был уже настроен предвзято, а это нарушает принципы непредвзятости и беспристрастности арбитров. Соответственно, то решение отменили, отправили на новое рассмотрение в CAS. Тут юристы РФС должны будут проанализировать процесс рассмотрения дела на предмет были ли отступления от процедуры, нарушены ли процессуальные права их клиента, РФС, и уже принимать решение, стоит ли обращаться", - добавила спортивный юрист.