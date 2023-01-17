Трансфер Кварацхелии может обойтись «Арсеналу» более чем в €100 млн

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, «Арсенал» рассматривает вариант с подписанием контракта с грузинским футболистом.В неаполитанском клубе не желают расставаться с игроком, но могут рассмотреть предложение, если оно превысит 100 миллионов евро.
21 летний Кварацхелия в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.