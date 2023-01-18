"Зенит" намерен усилить линию обороны во время зимнего перерыва в РПЛ

Петербургский "Зенит" намерен усилить линию обороны во время зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее сине-бело-голубые объявили о подписании пятилетнего контракта с молодым защитником бразильского "Коринтианс" Робертом Ренаном.
Тем не менее клуб хочет купить еще одного игрока линии защиты. Российский клуб ищет футболистов не только на южноамериканском, но и на европейском трансферном рынке.
Ранее сообщалось, что Роберт Ренан присоединится к "Зениту" зимой. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Также сине-бело-голубые пополнятся 22-летним полузащитником Ду Кейросом. Соглашение вступит в силу летом.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым "Спартак" на шесть очков. Третьим идет "Ростов" (35 очков).
Ранее бывший игрок московских "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов похвалил красно-белых за приобретение защитника парагвайского клуба "Серро Портеньо" Алексиса Дуарте.