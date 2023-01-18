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1 час назад

Р. Билялетдинов: между Гулиевым и Гогниевым был разговор по душам

Чемпионат.com

Тренер футбольного клуба «Химки» Ринат Билялетдинов отреагировал на слухи в СМИ, согласно которым футболист красно-черных Аяз Гулиев едва не подрался с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым. Гулиев якобы пришёл в ярость после ряда замечаний и предложил наставнику «выйти раз на раз».

Билялетдинов отреагировал на слухи о конфликте Гулиева с Гогниевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драки и ничего такого не было. Это всё плод чьей-то фантазии», — приводит слова Рината Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сам Аяз Гулиев заявил, что «СМИ пытаются выставить его отмороженным». Футболист опроверг слухи о своём предложении выйти «раз на раз» с Гогниевым. При этом Гулиев подтвердил факт недопонимания с главным тренером «Химок».

Футбол,Аяз Гулиев,Ринат Билялетдинов,Спартак,
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