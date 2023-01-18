Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Дьяков о Дзюбе: «Артем подошел бы клубам из топ-5 РПЛ. Для «Торпедо» это колоссальное укрепление»

Sports.ru

Виталий Дьяков высказался о будущем Артема Дзюбы, который, вероятно, перейдет в «Торпедо».

Дьяков рассказал, каким клубам подошел бы Дзюба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дзюба подошел бы для любой команды, даже для той, которая борется за высокие места. Не думаю, что он в 34 года растратил все то, что он умел и умеет.

Сейчас, может быть, он с какими-то клубами не может сойтись в финансовом плане, может быть, кто-то боится его брать из-за его характера. Да и сама структура российского футбола поменялась за последние 10 лет — лучше возьмут молодого футболиста, чем такого опытного и именитого, как Дзюба.

Немного удивлен, что он может перейти в «Торпедо». Для автозаводцев это будет колоссальное укрепление. Но, повторюсь, Артем может играть и в клубах из первой пятерки РПЛ. В его карьере было много случаев, когда он делал шаг назад — возвращался в «Спартак», из «Зенита» уходил в тульский «Арсенал», а потом феерил на чемпионате мира.

Нынешняя ситуация для него является подспорьем и мотивацией всем все доказать. Пусть «Торпедо», наверное, уже вылетело, но Дзюба захочет провести там такой период, чтобы показать, что он в порядке и сказать: «Летом подписывайте меня, ребята, но уже я буду выбирать с кем», — сказал экс-защитник «Ростова» и «Динамо».

Футбол,Виталий Дьяков,Торпедо,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители