Дьяков рассказал, каким клубам подошел бы Дзюба

Немного удивлен, что он может перейти в «Торпедо». Для автозаводцев это будет колоссальное укрепление. Но, повторюсь, Артем может играть и в клубах из первой пятерки РПЛ. В его карьере было много случаев, когда он делал шаг назад — возвращался в «Спартак», из «Зенита» уходил в тульский «Арсенал», а потом феерил на чемпионате мира.