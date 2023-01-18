Набиуллин рассказал, почему у него не получилось в «Зените»

«Больше психология, наверное. Давление. С этим не справился. Техника и скорость у меня были, а с собственной головой не справился. С возрастом это проходит. Может быть, я был молодой, неопытный. Сейчас стал мудрее. Не жалею, что перешел в начале 2018 года в «Зенит». Поиграл рядом с игроками топ-уровня», — цитирует Набиуллина «Известия».