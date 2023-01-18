Набиуллин рассказал, почему у него не получилось в «Зените»

Защитник «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин объяснил, почему у него не получалось закрепиться в составе «Зенита».
«Больше психология, наверное. Давление. С этим не справился. Техника и скорость у меня были, а с собственной головой не справился. С возрастом это проходит. Может быть, я был молодой, неопытный. Сейчас стал мудрее. Не жалею, что перешел в начале 2018 года в «Зенит». Поиграл рядом с игроками топ-уровня», — цитирует Набиуллина «Известия».
Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2018 года за 4,5 миллиона евро. Футболист провел в клубе 1,5 года и затем перешел в «Сочи» за 3 миллиона евро.
Сейчас 27-летний защитник выступает за «Пари НН». Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 800 тысяч евро.
В текущем сезоне Набиуллин поучаствовал в 13 матчах команды во всех турнирах, но результативными действиями игроку отметиться не удалось.
После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в таблице с 19 очками.