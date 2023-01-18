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51 минуту назад

Набиуллин рассказал, почему у него не получилось в «Зените»

Спорт день за днемиещё 2

Защитник «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин объяснил, почему у него не получалось закрепиться в составе «Зенита».

Набиуллин рассказал, почему у него не получилось в «Зените»
Фото: фк "зенит"фк "зенит"

«Больше психология, наверное. Давление. С этим не справился. Техника и скорость у меня были, а с собственной головой не справился. С возрастом это проходит. Может быть, я был молодой, неопытный. Сейчас стал мудрее. Не жалею, что перешел в начале 2018 года в «Зенит». Поиграл рядом с игроками топ-уровня», — цитирует Набиуллина «Известия».

Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2018 года за 4,5 миллиона евро. Футболист провел в клубе 1,5 года и затем перешел в «Сочи» за 3 миллиона евро.

Сейчас 27-летний защитник выступает за «Пари НН». Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Набиуллин поучаствовал в 13 матчах команды во всех турнирах, но результативными действиями игроку отметиться не удалось.

После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в таблице с 19 очками.

Футбол,Эльмир Набиуллин,Зенит,
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