Игрок "Зенита" сравнил Месси и Мбаппе

Игрок петербургского "Зенита" Далер Кузяев поделился мнением об игроке сборной Франции Килиане Мбаппе, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
"Есть ли шанс у Мбаппе стать вторым Месси? Да, предпосылки есть. Я однажды играл против Месси — и это нечто. У нас был матч, открытие обновленных "Лужников". Месси не включался на сто процентов. Но он находится на другом уровне", - сказал Кузяев.
18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2.
В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. На счету Месси дубль, а Мбаппе забил три мяча. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2). Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером — Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком — Лионель Месси.
Ранее экс-игрок московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси является лучшим игроком 2022 года.