Игрок "Зенита" сравнил Месси и Мбаппе

"Есть ли шанс у Мбаппе стать вторым Месси? Да, предпосылки есть. Я однажды играл против Месси — и это нечто. У нас был матч, открытие обновленных "Лужников". Месси не включался на сто процентов. Но он находится на другом уровне", - сказал Кузяев.