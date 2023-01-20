Директор «Пари НН»: "Черышев нам не по карману"

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов оценил вероятность прихода в клуб полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.
«Денис Черышев нашему клубу не по карману. Мы рассматривали его кандидатуру прошлым летом, но тогда решающую роль сы
Понятно, что Денис — нижегородец и его фамилия значима в городе, отец много сделал для развития футбола. Черышев-младший был футболистом сборной России. Нам было бы хорошо иметь такого игрока в своём составе. Да и по футбольным качествам это очень достойная кандидатура. Вот только, как мне кажется, самому Денису это всё не совсем интересно. Он всю жизнь прожил в Европе», — цитирует Кудряшова Sport24.
На этой неделе в СМИ стала публиковаться информация, что предметный интерес к Денису Черышеву этой зимой проявляют «Торпедо» и «Нижний Новгород».
Денис Черышев летом 2022 года подписал двухлетний контракт с «Венецией». Однако 32-летний россиянин перестал входить в планы тренерского штаба итальянской команды, поэтому при хорошем предложении его могут отпустить в новый клуб.