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1 час назад

«Челси» близок к расторжению контракта с Бакайоко

Евро-футбол.Ру

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко, арендованный «Миланом» у «Челси», близок к окончательному расставанию с лондонским клубом.

«Челси» близок к расторжению контракта с Бакайоко
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее уже сообщалось о заинтересованности «Челси» в досрочном прекращении сотрудничества с французом. Согласно сведениям авторитетного издания Sky Sports, сейчас «синие» активно работают над решением данного вопроса и уже в скором времени могут добиться желаемого. Арендное соглашение с «Миланом» также будет аннулировано. Сам Бакайоко хочет сменить обстановку в надежде реанимировать карьеру и найти команду, в которой будет регулярно получать игровую практику.

В нынешнем сезоне Тьемуэ Бакайоко ни разу не появился на поле в составе «Милана».

Футбол,Тьемуэ Бакайоко,
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