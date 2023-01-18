«Челси» близок к расторжению контракта с Бакайоко

Ранее уже сообщалось о заинтересованности «Челси» в досрочном прекращении сотрудничества с французом. Согласно сведениям авторитетного издания Sky Sports, сейчас «синие» активно работают над решением данного вопроса и уже в скором времени могут добиться желаемого. Арендное соглашение с «Миланом» также будет аннулировано. Сам Бакайоко хочет сменить обстановку в надежде реанимировать карьеру и найти команду, в которой будет регулярно получать игровую практику.