Орлов: Черчесов предал профессию

Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов сборной России, выступавших на чемпионате мира в 2018 году, а вместе с ними наставника национальной команды того времени Станислава Черчесова.
"Последний успех на чемпионате мира 2018 года — это вспышка, стечение обстоятельств. Где эти заслуженные мастера спорта? Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение. Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию. Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы", - передает слова Орлова Sport24.
На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира – сборной Хорватии. Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош".
Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после ухода Черчесова. Валерий Карпин вывел сборную России в стыковые матчи ЧМ-2022, но команда дальше пройти не смогла из-за отстранения.
Ранее Александр Мостовой заявил о беспомощности Карпина и Семака без хороших денег и футболистов.