Орлов: Черчесов предал профессию

"Последний успех на чемпионате мира 2018 года — это вспышка, стечение обстоятельств. Где эти заслуженные мастера спорта? Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение. Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию. Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы", - передает слова Орлова Sport24.