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31 минуту назад

Стало известно о проблемах Роналду с персоналом в особняке

Lenta.ru

У португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возникли проблемы с обслуживающим персоналом в особняке. Об этом стало известно Daily Mail.

Стало известно о проблемах Роналду с персоналом в особняке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, 37-летний футболист никак не может найти суши-повара для дома в регионе Португалии Кинта-да-Маринья. Роналду и его невеста Джорджина Родригес хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и другие блюда иных стран. Отмечается, что этот вопрос причиняет нападающему головную боль.

Строительство дома планируется завершить в июне 2023 года. Он должен стать основной семейной резиденцией Роналду.

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата португальца с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Футбол,Джорджина Родригес,Криштиану Роналду,
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