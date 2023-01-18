Стало известно о проблемах Роналду с персоналом в особняке

У португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возникли проблемы с обслуживающим персоналом в особняке. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации источника, 37-летний футболист никак не может найти суши-повара для дома в регионе Португалии Кинта-да-Маринья. Роналду и его невеста Джорджина Родригес хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и другие блюда иных стран. Отмечается, что этот вопрос причиняет нападающему головную боль.

Строительство дома планируется завершить в июне 2023 года. Он должен стать основной семейной резиденцией Роналду.