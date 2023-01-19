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41 минуту назад

«Бенфика» подтвердила переход Тавареша в «Спартак»

Betassistиещё 7

Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру сообщил, что 21-летний защитник команды Томаш Тавареш продолжит карьеру в московском «Спартаке».

В «Бенфике» подтвердили скорый переход защитника Тавареша в «Спартак»
Фото: BetassistBetassist

«Да, мы действительно согласовали трансфер Тавареша в «Спартак». В ближайшие дни футболист прилетит на медосмотр», — цитирует Руя Педру Sport24.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Специалист пересекался с игроком в «Базеле».

В нынешнем сезоне Тавареш пока не выходил на поле из-за повреждения. Защитник продолжает набирать форму, занимаясь индивидуально. Ресурс Transfermarkt оценил стоимость игрока в € 2 млн.

После первой части сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Спартак,
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