В «Бенфике» подтвердили скорый переход защитника Тавареша в «Спартак»

Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру сообщил, что 21-летний защитник команды Томаш Тавареш продолжит карьеру в московском «Спартаке».
«Да, мы действительно согласовали трансфер Тавареша в «Спартак». В ближайшие дни футболист прилетит на медосмотр», — цитирует Руя Педру Sport24.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Специалист пересекался с игроком в «Базеле».
В нынешнем сезоне Тавареш пока не выходил на поле из-за повреждения. Защитник продолжает набирать форму, занимаясь индивидуально. Ресурс Transfermarkt оценил стоимость игрока в € 2 млн.
После первой части сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.