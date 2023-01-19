Дуглас Сантос: уход Ловрена из «Зенита» стал сюрпризом

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал решение экс-капитана сине-бело-голубых Деяна Ловрена продолжить карьеру в «Лионе».
«Для меня стало сюрпризом то, что Деян покинул клуб. Во время чемпиона мира мы мало общались, поскольку он был занят и я не хотел его отвлекать. Да и после турнира редко разговаривали, все были в отпуске. Но за последний год у нас с Деяном сложились особенно тёплые отношения», — цитирует Сантоса «Спорт-экспресс».
Ловрен перешёл в «Зенит» из английского «Ливерпуля» летом 2020 года. В составе петербуржцев хорват сыграл 63 матча, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Защитник дважды становился чемпионом России.
На чемпионате мира 2022 года Ловрен стал бронзовым призёром в составе национальной команды своей страны.