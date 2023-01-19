Дуглас Сантос: уход Ловрена из «Зенита» стал сюрпризом

«Для меня стало сюрпризом то, что Деян покинул клуб. Во время чемпиона мира мы мало общались, поскольку он был занят и я не хотел его отвлекать. Да и после турнира редко разговаривали, все были в отпуске. Но за последний год у нас с Деяном сложились особенно тёплые отношения», — цитирует Сантоса «Спорт-экспресс».