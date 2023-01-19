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26 минут назад

Колосков назвал "последней чушью" 80-е место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира

Газета.Ruиещё 2

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) потеряла больше сорока позиций в рейтинге лучших футбольных чемпионатов мира.

Колосков отреагировал на 80-е место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный рейтинг был опубликован на официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Организация поставила РПЛ в списке ниже Замбии, Гондураса и Никарагуа.

"Однозначно не надо обращать внимание на это. От этой статистики ни горячо, ни тепло. Самолюбия она не ущемляет. Статистику можно развернуть в любую сторону. Главное, что она не отражает реального положения дел. Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя. На это не надо реагировать," — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что московское "Торпедо" приняло решение не подписывать контракт с российским футболистом Артемом Дзюбой.

Футбол,Артем Дзюба,Вячеслав Колосков,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,РФС,УЕФА,
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