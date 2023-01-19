Колосков отреагировал на 80-е место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира

"Однозначно не надо обращать внимание на это. От этой статистики ни горячо, ни тепло. Самолюбия она не ущемляет. Статистику можно развернуть в любую сторону. Главное, что она не отражает реального положения дел. Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя. На это не надо реагировать," — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".