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1 час назад

«Химки» объявили о расторжении контракта с Александром Филиным

Чемпионат.comиещё 4

Подмосковные «Химки» объявили о расторжении контракта с защитником Александром Филиным. Игрок и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

"Химки" сообщили о расторжении контракта с Филиным
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Александр Филин покинул ФК «Химки». Между футбольным клубом «Химки» и футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба красно-черных в клубном телеграм-канале.

Напомним, Филин выступал в составе «Химок» 4,5 года. За это время Александр провёл 115 матчей за красно-черных.

После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков.

Футбол,Александр Филин,Спартак,
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