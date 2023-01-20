"Химки" сообщили о расторжении контракта с Филиным

«Александр Филин покинул ФК «Химки». Между футбольным клубом «Химки» и футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба красно-черных в клубном телеграм-канале.