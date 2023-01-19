Экс-тренер "Динамо" сравнил российский и украинский футбол

"Не думаю, что разница большая. Если один-два футболиста — это не разница. Наверное, да, можно сказать, что подготовка футболистов в России и Украине примерно на одном уровне. К тому же, обе команды наши не участвовали на чемпионате мира. Мы испытываем общие проблемы", — приводит слова специалиста Vprognoze.ru.