Экс-тренер "Динамо" сравнил российский и украинский футбол

Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что российский и украинский футбол испытывает общие проблемы.
"Не думаю, что разница большая. Если один-два футболиста — это не разница. Наверное, да, можно сказать, что подготовка футболистов в России и Украине примерно на одном уровне. К тому же, обе команды наши не участвовали на чемпионате мира. Мы испытываем общие проблемы", — приводит слова специалиста Vprognoze.ru.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее сообщалось, что украинский экс-футболист и тренер Сергей Шевченко может получить пожизненную дисквалификацию за то, что он летом возглавил футбольный клуб в Херсоне.