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1 час назад

Экс-тренер "Динамо" Бышовец сравнил российский и украинский футбол

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что российский и украинский футбол испытывает общие проблемы.

Экс-тренер "Динамо" сравнил российский и украинский футбол
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Не думаю, что разница большая. Если один-два футболиста — это не разница. Наверное, да, можно сказать, что подготовка футболистов в России и Украине примерно на одном уровне. К тому же, обе команды наши не участвовали на чемпионате мира. Мы испытываем общие проблемы", — приводит слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что украинский экс-футболист и тренер Сергей Шевченко может получить пожизненную дисквалификацию за то, что он летом возглавил футбольный клуб в Херсоне.

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