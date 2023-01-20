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1 час назад

ФИФА обвинили в коррупции

Lenta.ruиещё 1

Аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в коррупции. Его слова передает Bloomberg.

ФИФА обвинили в коррупции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бурзако выступил в качестве свидетеля на суде против двух бывших руководителей спортивного вещания телеканала Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, которых обвиняют в даче взяток для получения прав на трансляции.

«Было похоже на то, как будто исполнительный комитет ФИФА писал в облаках, в небе: "Мы открыты для взяток"», — заявил он.

Бурзако ранее также проходил обвиняемым по этому делу. В 2015 году он признал себя виновным и начал сотрудничать со следствием. Так, бизнесмен рассказывал, что спортивные власти Катара заплатили нескольким чиновникам более миллиона долларов, чтобы получить право на проведение чемпионата мира-2022.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в 2015 году. Тогда глава ФИФА Йозеф Блаттер и президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности.

Футбол,Йозеф Блаттер,УЕФА,
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