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47 минут назад

Источник: Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Газета.Ruиещё 2

Российский футболист Артем Дзюба может перебраться в чемпионат Китая. Об этом сообщает Calciomercato.

СМИ раскрыли планы Дзюбы на будущее
Фото: ТАССТАСС

19 января в СМИ появилась информация, что совет директоров московского "Торпедо" принял решение отказаться от подписания контракта с Дзюбой. Однако у 34-летнего форварда на руках есть еще одно предложение — от конкурента "Торпедо" в чемпионате России.

По словам источника из окружения Дзюбы, сам игрок желает остаться в России. Напомним, по окончании сезона-2021/22 Дзюба покинул петербургский "Зенит" в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги "Адана Демирспор", который покинул уже в ноябре, разорвав соглашение с командой. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за турецкий клуб пять матчей.

Ранее бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что у Артема Дзюбы нет другого варианта продолжения карьеры, кроме как остаться в России.

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