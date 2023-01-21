СМИ раскрыли планы Дзюбы на будущее

Российский футболист Артем Дзюба может перебраться в чемпионат Китая. Об этом сообщает Calciomercato.

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19 января в СМИ появилась информация, что совет директоров московского "Торпедо" принял решение отказаться от подписания контракта с Дзюбой. Однако у 34-летнего форварда на руках есть еще одно предложение — от конкурента "Торпедо" в чемпионате России.

По словам источника из окружения Дзюбы, сам игрок желает остаться в России. Напомним, по окончании сезона-2021/22 Дзюба покинул петербургский "Зенит" в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги "Адана Демирспор", который покинул уже в ноябре, разорвав соглашение с командой. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за турецкий клуб пять матчей.